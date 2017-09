2ª divisão do Amador já tem o 1º classificado

A quinta rodada da segunda divisão do Amador, disputada nesse sábado (23) e domingo (24), já começou a definir melhor os grupos e o Olympiakos, que voltou a vencer, já é o primeiro time matematicamente classificado para a próxima fase.

No sábado, duas partidas abriram a rodada. Na primeira, o Liverpool venceu o PSG Itupeva por 4 a 1, com gols de Anderson Gomes, Alexandre Ramos e Gustavo Bianchini (duas vezes). Pelo PSG, Paulo Salu marcou. A vitória levou o Liverpool à liderança isolada do Grupo D, com seis pontos. O PSG Itupeva amarga a lanterna, mas foi apenas o primeiro jogo, então o time ainda segue com grandes chances de buscar uma vaga.

Na segunda partida, o empate em 0 a 0 manteve o Sampaio Correa na liderança do Grupo C, agora com 7 pontos; e Fúria Negra, com dois pontos, na disputa da segunda posição com União 3P.

No domingo, mais duas partidas completaram a rodada. No CE Santa Elisa, o Olympiakos venceu o Caja por 2 a 1, chegou a nove pontos no Grupo B e já garantiu, praticamente, uma das vagas da chave. Já o Caja estreou na lanterna com a derrota, mas tem ainda três jogos para se recuperar. Rogério de Assis e Vitor Hugo marcaram os gols da vitória. Jozimar Vieira anotou pelo Caja.

Na última partida da rodada, no Campão, o Real Senny venceu o Esperança por 1 a 0 e chegou aos seis pontos, dividindo a ponta do Grupo A com Borussia. Já o Esperança, com duas derrotas, viu acender a luz de alerta. Rafael Sales marcou o único gol do jogo.

Próxima rodada é no domingo (1)

A segunda divisão do Campeonato Amador segue nesse domingo (1), com quatro jogos no CE Santa Elisa. Às 8h45, jogam Caja e Barras. Em seguida, às 10h, Inter e Kebrada se enfrentam. No período da tarde, às 13h30, União São João enfrenta o Ajax. Às 15h, Fúria Negra e Guacuri encerram a rodada.