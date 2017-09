500 animais são pré-cadastrados para castração

A Prefeitura de Itupeva realizou entre os dias 18 e 22 de setembro o pré-cadastramento para castração de animais domésticos. Foram registradas 506 solicitações de proprietários de cães e gatos por telefone e e-mail. Agora, todos os inscritos terão de comparecer nas datas e horários já confirmados pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente para atendimento presencial e entrevista.

O entrevistado será o tutor do animal e terá orientações sobre os procedimentos pré e pós operatório, assinando também um termo de responsabilidade. Não há necessidade de levar o animal na data estipulada, apenas os documentos solicitados (cópias do RG, CPF e do comprovante de endereço em nome do tutor), além da carteirinha de vacinação.

“O ato de castrar o animal está ligado diretamente com a vida saudável que desejamos a eles, ajudando a prevenir várias doenças. As crias indesejadas são os fatores que mais contribuem para o abandono de animais nas ruas”, disse Renato Gonçalves, secretário de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente.

A Divisão de Fauna e Bem-Estar Animal (DFBEA) fica na rua Quinze de Novembro, 451, Jardim das Paineiras.