Assassinos de taxista estão na cadeia

Acusados confessam a morte com detalhes, afirmando que Solon estava vivo quando o carro foi incendiado.

A Polícia Civil de Itupeva finalizou os trabalhos de investigação e, diante todas as evidências e provas encontradas, prendeu os dois acusados de terem assassinado, no último dia 4 de agosto o taxista Solon Soares de Macedo.

O crime, classificado pela polícia como ‘roubo agravado consumado seguido de morte (latrocínio), aconteceu no bairro Nova Era, em Itupeva, e chocou a cidade de Itupeva, cidade em que Solon era muito querido. Os acusados do crime são Jean de Almeida Domingos (conhecido pelo apelido de ‘mosquito) e sua esposa Mirian dos Santos Almeida.

A prisão foi expedida diante o resultado dos trabalhos investigativos da delegacia de Polícia de Itupeva, sob o comando do delegado titular, dr. Adalberto Ceolin, composta pelo investigador chefe Vanderlei, Ricardo, Latorre, Renato, Amilcar, Spina e Odair. Em pouco tempo de investigação, os policiais de Itupeva conseguiram elucidar este crime brutal e levar à cadeia os acusados.

Mirian dos Santos Almeida foi presa em flagrante delito na cidade de Cabreuva, pelo crime de tráfico de drogas e trazida para a cidade de Itupeva, onde foi questionada sobre o assassinato do taxista, uma vez que a polícia já tinha a informação que ela estaria envolvida no crime, junto com Mosquito.

Após algumas horas em depoimento com os policiais de Itupeva, Mirian confessou que teria dado uma facada em Solon e depois, junto com Mosquito, colocaram o corpo da vítima no porta-malas e atearam fogo no carro. Mirian ainda deu todos os detalhes do crime.

Em entrevista exclusiva ao Jornal de Itupeva, o delegado titular de Itupeva, dr. Ceolin, relatou como o crime aconteceu, diante a confissão dos supostos assassinos.

Depoimento dos acusados

Mirian detalhou ao delegado que ela e o marido são usuários de crack e na sexta-feira, dia anterior do crime, teriam ido a uma biqueira do Jardim Alegria para comprar drogas. Naquele mesmo local eles ‘vararam’ a madrugada e consumiram drogas até o sábado, dia do crime, quando no intuito de ‘arrumar dinheiro’, solicitaram uma corrida de taxi com Solon, que inclusive era conhecido de Jean. Durante o percurso, Mosquito anunciou o assalto, simulando estar armado. O criminoso obrigou a vítima entregar dinheiro e também seus dois celulares.

Solon foi colocado no porta-malas do carro, quando iniciou sua corrida para a morte. Antes de ir para o bairro Nova Era, os assassinos foram para o bairro do Varjão, onde usaram o dinheiro para comprar mais drogas. Mirian declarou ao delegado que a todo momento Solon implorava pela vida e era constantemente ameaçado de morte.

Em certo momento Mirian vomitou no taxi e sujou suas roupas. Foi quando ela decidiu usar a jaqueta da vítima. Eles seguiram em direção a um motel, localizado no bairro Nova Era.

Jean teria encontrado um frasco de perfume no porta-luvas e o usado para incendiar o veículo, ainda com Solon no porta-malas, de onde suplicava pela vida. Com muita frieza, Mirian relatou que se afastou do carro enquanto ele ardia em chamas. Chegou inclusive a ouvir barulhos, provenientes do estouro dos pneus.

No Motel

Após assassinarem o taxista, Jean e Mirian seguiram a pé até o motel, onde consumiram mais drogas durante a hospedagem. De manhã, pediram uma porção de batatas e um copo de leite com café, pagando então pelas despesas a quantia de R$ 85, pagos com o restante do dinheiro roubado da vítima, haja vista terem gastado também na compra de drogas no bairro do Varjão.

O casal voltou para a cidade de carona com o proprietário do motel. Diante da confissão de Mirian, os policiais civis de Itupeva fizeram diligência e conseguiram encontrar também Jean, que confirmou a participação no assassinato.

Em depoimento, Jean também disse que no dia do crime estava armado de uma faca e que Mirian havia desferido um golpe no peito de Solon, momento em que foi anunciado o assalto, simulando estar armado. Mosquito contradisse o depoimento de Mirian e afirmou que foi ela quem ateou fogo no carro. Em todos os outros pontos, o depoimento de Jean confere com as informações passadas por Mirian.

Diante da confissão dos réus, foi representado pela Prisão Temporária dos suspeitos junto ao Fórum da Comarca de Itupeva, que manteve a cautelar decretada. Mosquito e Mírian foram conduzidos ao Centro de Triagem de Campo Limpo e de Itupeva, onde permanecem presos. Investigações prosseguem para a conclusão do Inquérito Policial, havendo ainda a necessidade de algumas diligências para ultimar as Investigações.

Caso sejam condenados, Mirian e Jean podem pegar uma pena de 30 anos de reclusão, prevista pelo crime de latrocínio.

Veja a matéria do crime

http://www.jornaldeitupeva.com.br/2017/08/07/corpo-e-encontrado-carbonizado-em-taxi-de-itupeva/