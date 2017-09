Basquete feminino participa de Festival em Osasco

No último sábado (23) as jovens atletas do sub-12 do basquete feminino da Prefeitura de Itupeva foram até Osasco, para participar do 5º Festival de Basquete Sub-12 Feminino ADC Bradesco/FPB 2017.

O evento reuniu quase 200 jogadoras, de 20 equipes e 11 entidades diferentes no Centro de Desenvolvimento Esportivo – ADC Bradesco. O professor da modalidade na secretaria de Esportes e Lazer, Maurício Gobi, levou duas equipes para o festival, a sub-11 e a sub-12 e as meninas puderam participar de quatro partidas, contra Escola Sabin, de São Paulo; Jacareí, Mauá e Bradesco B.

“A pontuação ou os resultados dos jogos nesses eventos não são importantes, o principal é poder proporcionar às meninas que estão iniciando no basquete essa troca de experiências com outras equipes e sentir o clima de uma competição, uma motivação para que elas sigam jogando e se apaixonando cada vez mais pelo esporte”, comentou o professor Maurício.

Em Itupeva, a iniciação de basquete está disponível para crianças a partir dos 9 anos de idade, com aulas no ginásio municipal Dorival Raymundo, no ginásio Hortênsias e na quadra da Vila São João.

Para realizar a inscrição, basta procurar a secretaria no Ginásio Municipal Dorival Raymundo, na Rua Deolinda S. de Oliveira, 300, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, para retirar a ficha de inscrição, que também pode ser baixada no site oficial da Prefeitura (www.itupeva.sp.gov.br), na área de Serviços Online.