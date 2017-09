Bocha perde, mas continua vice do grupo

Os bocheiros de Itupeva foram até Salto no último sábado (23), para enfrentar o SABS I e acabaram sofrendo uma derrota por 9 a 8, pelo IX Torneio Angelo Favaron. Apesar do resultado, graças à disputa equilibrada que os itupevenses fizeram, a equipe voltou para casa com pontos suficientes para manter a segunda colocação no grupo.

Itupeva terminou a rodada com 32 pontos, dois a mais que o terceiro colocado, Cabreúva, que perdeu por 9 a 6 para Indaiatuba, na lanterna com 21 pontos. Já SABS I aumentou sua vantagem na liderança, chegando a 43 pontos.

Na bocha, em cada rodada, os times se enfrentam em 5 partidas, sendo que vence o jogo a equipe que atingir 18 pontos. Cada vitória vale 3 pontos, com a equipe vencedora podendo somar até 15 pontos, caso vença todos os jogos na rodada. Já para o time derrotado, é somado um ponto para cada partida em que ele chegue a marcar pelo menos 14 pontos.

O torneio Angelo Favaron é organizado pela Liga Ituana de Bocha e, na primeira fase, os times se enfrentam em partidas de ida e volta dentro do grupo. Os oito melhores se classificam para a Chave Ouro e os restantes jogam a Chave Prata na segunda fase, eliminatória.

Neste sábado (30) Itupeva recebe Indaiatuba em casa, às 14h.