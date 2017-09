Hortênsias recebe sinalização de trânsito e calçadas com acessibilidade

As obras na Marginal Projetada do Parque das Hortênsias tiveram nesta segunda-feira (25) a realização da pintura de solo, instalação de placas de sinalização e construção de calçadas com rampas para acesso de cadeirantes. O trabalho é feito em conjunto entre a Prefeitura de Itupeva e a Associação de Moradores.

Equipes orientadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente executaram a pintura de solo em uma área de 321 m², usando tintas amarela e branca – as ruas do entorno também receberam nova pintura. Também foram instaladas 41 placas de trânsito ao longo da marginal, mini-rotatória e 28 dispositivos organizadores de trânsito (tachões).

O trabalho foi desenvolvido pelo setor de Projeto Viário da Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente.

Acessibilidade – A Secretaria de Habitação, Obras, Urbanismo e Desenvolvimento Urbano acompanha a obra da Marginal Projetada, que recebeu 3 mil m² de asfalto, calçamento e sistema de drenagem. As calçadas, inclusive, contam agora com rampas para acesso de cadeirantes.

O trabalho vai beneficiar pelo menos 5 mil pessoas que moram na região do Parque das Hortênsias.