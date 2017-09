Itupeva conta com uma das maiores produções de brócolis do Brasil

Dentro do planejamento da Prefeitura de Itupeva em promover o turismo, fomentando os atrativos e propriedades rurais, uma notícia transformou a cidade numa referência nacional quando o assunto é brócolis. Nesta segunda-feira (25), os produtores genuinamente itupevenses convidaram o secretário de Agricultura e Turismo, Marcos Brunholi, e o secretário-adjunto, Cláudio Armagne, para conhecer toda a estrutura – premiada recentemente num evento internacional.

“A BuonoGel é uma empresa totalmente itupevense, com raízes fincadas aqui e sinônimo de sucesso. Foi, inclusive, premiada durante a quinta edição da Broccoli Consumption Conference, evento com participação de países da América do Sul que reuniu os maiores produtores de brócolis do Planeta. Merece nossos parabéns e apoio, pois eleva o nome do município para todo o mundo”, destacou Marcos Brunholi.

A conferência realizada em agosto, nas cidades de Atibaia e Itupeva, foi feita pela primeira vez este ano fora do território europeu. Na Fazenda Ouro Verde, sede da BuonoGel, os proprietários Roberto Foga e Rinaldo Foga estavam felizes por poder representar o município numa atividade internacional.

“Participamos de muita coisa juntos com Itupeva e estamos felizes por essa nova fase, por ver que todos acreditam tanto quanto nós na potência que ela significa para a cidade. Gostaríamos que as pessoas refletissem mais sobre a importância do agricultor e de todos que participam direta e indiretamente na tarefa de colocar diariamente o alimento nas mesas de cada família brasileira”, comentou Rinaldo Foga.

“É bom ver que nosso esforço está sendo reconhecido, queremos sempre fazer o melhor pelos nossos clientes, funcionários e pela cidade” declarou Roberto Foga.

Conferência - A 5ª Broccoli Consumption Conference foi uma ação do projeto ‘Paixão por Brócolis’ do Grupo Sakata, realizada de forma totalmente inédita e inovadora pela filial Sakata Seed Sudamerica no Brasil. O objetivo foi promover o aumento do consumo de brócolis como um hábito alimentar saudável na América do Sul.

Pela primeira vez fora do território europeu, a 5ª edição aconteceu dias 8 e 9 de agosto de 2017 e reuniu mais de 240 formadores de opinião.

O Grupo Foga da Fazenda Ouro Verde atua em Itupeva desde 1960, quando Renato Foga começou o plantio de tomates. Os dois filhos, Roberto e Rinaldo Foga, desde os 15 anos de idade já acompanhavam o pai na lavoura.

A BuonoGel surgiu há 17 anos, produzindo alimentos congelados. A estrutura verticalizada da indústria emprega mais de 300 pessoas, entre vagas diretas e indiretas, distribuídas entre os setores administrativo, industrial, agrícola e pecuária. São produzidas 20 toneladas por dia de brócolis in natura e couve-flor.