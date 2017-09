Itupeva é responsável por quase 100% do saldo positivo de empregos na região

A microrregião formada pelos municípios de Itupeva, Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Jarinu teve um saldo positivo de 245 novos postos de trabalho com carteira assinada em julho deste ano. De todas estas cidades, Itupeva foi responsável por 238 vagas de emprego, quase 100%.

A informação foi divulgada pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, no encerramento do terceiro trimestre deste ano. Os números não surpreenderam o prefeito Marcão Marchi, que cita o planejamento realizado desde o início do ano para garantir emprego e renda às famílias itupevenses.

“Desde o início do ano, nosso trabalho tem sido de garantir formação profissional à população itupevense e também dar condições para que novas empresas possam se instalar no município. Fizemos um planejamento e este tem sido o diferencial, com ações concretas que transmitem credibilidade ao empresariado e garantia aos novos investidores”.

O prefeito citou as mais de mil vagas para cursos profissionalizantes oferecidas gratuitamente à população, o apoio ao comércio local, a nova lei de incentivo – responsável por trazer empresa francesa de cosméticos L’Occitane para Itupeva – as parcerias com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para o empreendedorismo, com os governos estadual e federal na obtenção de formação profissional, além do trabalho realizado para fomentar o turismo no município como alguns dos instrumentos responsáveis pelos números apresentados pelo Caged.

Maior rapidez – O secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, Sami Mansour, lembrou também da desburocratização para instalação de novas empresas em Itupeva. “A agilidade nestes procedimentos conta muito na hora de conseguir trazer novos investidores para o município. O prefeito Marcão Marchi teve este pedido feito diretamente pelos empresários, em reuniões realizadas no início do ano, e nos solicitou urgência para que o viabilizássemos. A adesão ao Sistema Via Rápida é mais uma conquista para toda a população, graças à parceria com o Governo do Estado e também pelo apoio dos vereadores da Câmara Municipal”.

Para conferir os dados do Caged, basta acessar este link e realiza a pesquisa: http://pdet.mte.gov.br/perfil-do-municipio