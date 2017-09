Itupeva vence Hortolândia no Regional de Basquete

O time feminino adulto de basquete da Prefeitura de Itupeva conquistou uma boa vitória nesse domingo (24), por 53 a 43, contra Hortolândia, pela Associação Regional de Basquete (ARB).

A equipe do técnico e professor da modalidade, Maurício Gobbi, foi até Hortolândia e conquistou a segunda vitória na competição, novamente contra Hortolândia, que está na lanterna da tabela. Itupeva, em terceiro, se aproximou de Valinhos, que está em segundo. O líder da competição é Santa Bárbara d’Oeste, invicto com quatro vitórias até o momento.

O elenco itupevense é formado por Giovana Falandes, Gabriela Alves, Monique Barboza, Giovanna Bueno, Jéssica Torres, Daiane Polli, Thais Narcizo, Jaisa dos Santos, Maiara da Silva, Aline Monarolo e Aline Zacchi.

A próxima partida também é fora de casa, contra Valinhos, no dia 1 de outubro, às 10h. No primeiro turno, as duas equipes fizeram uma disputa bastante equilibrada, que terminou com a vitória adversária por 49 a 43. Caso vença, Itupeva pode chegar à vice-liderança da competição.