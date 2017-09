Escritor apocalíptico decide reagendar fim do mundo para outubro

“A nova data para o fim do mundo é definitivamente dia 15 de outubro”, diz ele.

O mundo não acabou e a raça humana não foi extinta no dia 23 de setembro, como esperado. O escritor que popularizou a ideia, David Meade, disse que dessa vez é de verdade e não vai flopar: o mundo vai acabar no dia 15 de outubro.

Meade, que é um escritor popular por teorias engenhosas como a de que Hitler está vivo até hoje e morando na Argentina, e por livros que ensinam a se proteger de fraudes e explosões solares, alardeou o mundo inteiro dizendo que o planeta X se chocaria com a Terra. A teoria de Meade foi corroborada por astrônomos amadores. O temido Planeta X, ou Nibiru, iria se chocar com a Terra em 23 de setembro e dar fim ao nosso mundo. Tinha muita gente nervosa com a possibilidade.

Um astrônomo amador diz ter capturado o vindouro planeta em uma das imagens que fez no céu.

Segundo ele, é possível ver o planeta do Oriente Médio nas condições ideais. Os primeiros vídeos com as aparições já começam a ser vistas online.

O produtor e diretor cinematográfico israelense Yuval Ovadia é considerado um dos grandes especialistas em Nibiru no mundo, seja lá o que quer dizer.

É ele que produz vários dos vídeos com as supostas aparições do planeta. Ele falou ainda mais em uma entrevista que deu ao site do jornal Daily Star. ”Eu e meus amigos estamos vendo Nibiru a olho nu”, afirmou.

“Em 2016 ao menos 10 vídeos nossos foram publicados no YouTube, todos sobre Nibiru”, completou.

Segundo o paranoico, o planeta está chegando cada vez mais rápido. Ele ainda afirma que as grandes agências espaciais do mundo estão escondendo a chegada do Planeta X. “Todos os líderes mundiais têm conhecimento da chegada dele, mas estão escondendo de nós”, completou.

Esperamos que o fim do mundo não seja no dia 15, afinal a segunda temporada de Stranger Things e o lançamento de Wolfestein II: The New Colossus é só no dia 27. O máximo que podemos fazer é esperar que Meade mude de ideia de novo e remarque o popular evento.