Especialistas de Saúde fazem palestra em Itupeva

Itupeva realiza uma campanha permanente contra a Leishmaniose por meio da Secretaria de Saúde. Nesta terça-feira (26), no auditório do Paço Municipal, médicos do sistema municipal de saúde participaram de palestras com especialistas para informações e atualização sobre a doença.

“Estamos atentos e orientando os médicos com informações atualizadas para o combate à Leishmaniose”, declarou Lúcia Checchinato, secretária de Saúde.

As palestras foram realizadas por José Ângelo Lauletta Lindoso, médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, pela veterinária Letícia da Costa, da Secretaria de Saúde, e por Roberto Hiramoto, biólogo do Instituto Adolfo Lutz.

“O importante é passar sempre um diagnóstico rápido e preciso para começarmos a diminuir a Leishmaniose Visceral em todo o País”, comentou Lindoso.

Os médicos presente nas palestras também levantaram o sinal de alerta. “É um assunto muito importante e as palestras nos mostraram formas de detectar a doença e como conduzi-la”, falou Teresa Raquel Barbosa, médica da rede municipal.

O que é - Transmitida aos cães e ao homem pela picada do inseto Flebótomo, conhecido popularmente por Mosquito-Palha, Birigui, Cangalhinha, Asa Branca, Asa Dura e Palhinha, a Leishmaniose Visceral pode ser fatal se não for tratada.

Em todo o Planeta, 98 países fazem parte do quadro estatístico que a doença já atingiu, inclusive o Brasil. O Estado de São Paulo é um dos líderes do gráfico nacional da doença: desde o início do século, os principais casos estavam na região noroeste, como Andradina e Araçatuba. Porém, com o passar dos anos, a Leishmaniose Visceral já chegou ao litoral e Grande São Paulo.

Quais os principais sintomas e sinais clínicos da doença

Em humanos

- febre irregular de longa duração (mais de 7 dias);

- falta de apetite, emagrecimento e fraqueza;

- barriga inchada (pelo aumento do fígado e do baço, com o passar do tempo).

Em cães

- emagrecimento progressivo,

- descamação de pele

- onicogrifose (crescimento exagerado das unhas)

- anemia, febre e sangramentos.

Serviços – Se perceberem esses sintomas em humanos, procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência. No caso dos cães, procurar a UVZ – Unidade de Vigilância de Zoonoses, localizada na Praça São Paulo, nº 233 – Centro, ou no telefone, (11) 4591 8527.