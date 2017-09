Prefeitura oferece curso para quem deseja ser cuidador de idosos

A Prefeitura de Itupeva já superou a marca de mil vagas oferecidas em cursos profissionalizantes gratuitos para a população itupevense, a partir deste ano. E nesta terça-feira (26), o prefeito Marcão Marchi anunciou a conquista de mais 400 vagas, inclusive para quem deseja se tornar cuidador de idosos. Os cursos são certificados pelo Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego).

“Os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostraram que em julho deste ano Itupeva foi responsável por quase 100% do saldo positivo de empregos com carteira assinada da microrregião (formada ainda por Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Jarinu). Das 245 vagas geradas nesse período, Itupeva respondeu por 238, o que para nós é motivo de orgulho dentro do cenário de crise que vivemos”, destacou o prefeito. “Isso é reflexo do planejamento da nova administração municipal em torno da geração de emprego e renda para as famílias itupevenses”.

Para as novas vagas em cursos do Pronatec, a idade mínima para inscrição é de 15 anos (não há exigência de escolaridade). É obrigatório ser morador da cidade.

As aulas são de graça e realizadas numa plataforma de ensino à distância (EAD), com carga horária média de 160h. Os estudantes que concluírem os estudos com êxito receberão os certificados.

Além de cuidador de idoso (50 vagas), as aulas são voltadas para interessados em Assistente Administrativo (50); Assistente de Faturamento (50), Assistente de Logística (50); Assistente de Recursos Humanos (50); Balconista de Farmácia (50); Inglês Básico (50) e Inspetor de Qualidade (50).

Como fazer – As pré-matrículas serão realizadas pela Secretaria de Agricultura e Turismo de 4 a 11 de outubro, das 9h às 16h. As inscrições são presenciais e o candidato deve levar os documentos pessoais (é permitida apenas uma inscrição por pessoa). A data prevista para início do curso é 30 de outubro, com término dia 29 de março de 2018.

A secretaria ressalta que a pré-matrícula não garante vaga no curso. O candidato receberá, posteriormente, uma carta de encaminhamento com as orientações para a efetivação da inscrição.

“Esta é a segunda oferta de cursos do Pronatec neste ano. Conseguimos ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional qualificada aos munícipes”, destacou Marcos Brunholi, secretário de Agricultura e Turismo.