Recibo apresentado por Lula tem data que não existe

Dias 31 de junho e de novembro aparecem em comprovantes juntados

Um dos documentos anexados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua defesa chamou atenção por um erro.

Trata-se de um recibo para comprovar que a família do petista pagava aluguel ao engenheiro Glaucos da Costamarques referente a um apartamento vizinho ao dele, em São Bernardo do Campo.

Em um dos recibos, consta que a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta no começo deste ano, pagou R$ 4.170, referente ao aluguel “vencido no dia 31 de junho de 2014″. Ocorre que o mês de junho se encerra no dia 30.

Outro erro igual ocorre no recibo de novembro 2015, mês que também não tem 31 dias.

Esse é o mesmo processo em que o ex-presidente prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro, no último dia 13.

Lula é acusado de ter usado um testa de ferro, que seria Glaucos, para adquirir o apartamento vizinho ao dele, com dinheiro de propina da Odebrecht.

Os aluguéis, segundo o engenheiro, não foram pagos de 2011 a 2015.