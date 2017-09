Vereador Ezequiel apresenta indicações ao prefeito

Na Sessão Ordinária, realizada pela Câmara Municipal de Itupeva do dia 19 de setembro, o vereador Ezequiel Alves de Oliveira apresentou quatro indicações ao prefeito municipal, Marco Antonio Marchi.

Nos documentos, o vereador solicita a criação de uma Brigada Municipal de Incêndio, que poderá ser composta por funcionários públicos dos setores relacionados com a segurança municipal e também por voluntários civis, que irá melhorar o atendimento nas áreas rurais do município.

Indica também a manutenção, reparos e cobertura na quadra poliesportiva do Residencial Pacaembu I. Nos bairros Vila Aparecida I e II (Quilombo), pede com urgência a troca de lâmpadas e a manutenção dos pontos de iluminação pública e, no setor da Educação Municipal, solicita que sejam realizados estudos para implantação no ano letivo de 2018, de salas de aula para o 1º e 2º ano do ensino fundamental, no período vespertino.