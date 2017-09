Divulgado o balanço de ações de Educação no Trânsito

Ações que incentivam a educação, a atenção e a conscientização para um trânsito mais seguro e humanizado acontecem desde o início do ano em Itupeva. A atual administração acredita que esta é uma das formas de mudar o comportamento de pedestres e motoristas.

“Recentemente publicamos alguns dados estatísticos e foi comprovado a redução dos números de acidentes no trânsito. Isso mostra que as nossas ações estão alinhadas com o que queremos para o futuro de Itupeva”, comentou o prefeito Marcão Marchi.

As palestras, com visitas e orientações, já aconteceram em creches, escolas, empresas e também no evento de aniversário da cidade. Até este mês de setembro já foram orientadas mais de 15 mil pessoas.

Entre as orientações estão informações teóricas, conhecimento dos equipamentos de segurança, travessia segura, o respeito principalmente da faixa, uso da cadeirinha e a importância de não brincar nas vias por conta da segurança.

“É um grande desafio educar e influenciar crianças para um trânsito seguro e mais humano, mas tenho certeza que estamos avançando e vamos colher frutos, o trabalho continua sem prazo para terminar ”, comentou o secretário de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, Renato Gonçalves.

“É sempre importante o trabalho de educação para o trânsito, principalmente quando se trata deste assunto com as crianças, que é onde conseguimos plantar a sementinha de um futuro cidadão consciente e que respeite as leis de trânsito”, explicou o agente de trânsito Emerson, referindo às visitas em escolas.

Além da conscientização no trânsito feita desde o início do ano, outro aspecto foi fundamental para a redução dos índices: o planejamento. “A secretaria prioriza o planejamento dentro do trânsito do município com objetivo principal na segurança dos munícipes e melhoria na circulação de veículos. Por isso, nossas primeiras ações também estavam voltadas à engenharia de tráfego, com uma nova sinalização viária em pontos estratégicos, troca de placas e correção da circulação viária em várias regiões da cidade. Quanto aos agentes de trânsito, também realizamos inúmeros atendimentos em obras viárias e eventos desde o começo do ano”, destacou a secretária adjunta de Mobilidade Urbana, Regina Romão.