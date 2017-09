Itupeva volta a contar com aulas grátis de handebol

Depois de um período ausente na lista de modalidades esportivas oferecidas pela Prefeitura de Itupeva, o handebol está disponível novamente para a população. As aulas são para crianças a partir de 6 anos e acontecem nos Centros Esportivos Santa Elisa e Vila São João, e no Ginásio Adolpho Barbi, no Rio das Pedras.

Essa é mais uma das ações da Prefeitura para recuperar o esporte itupevense e que vêm sendo tomadas desde o início do ano, com a valorização dos atletas, recuperação das praças esportivas, revitalização de quadras, obras de melhorias nos campos e outras.

O handebol é um jogo praticado em quadra e os jogadores utilizam as mãos para fazer gols. Tornou-se modalidade olímpica em 1936, em Berlim, depois ficou ausente e voltou definitivamente a ser disputada em Olimpíadas a partir de 1972, no masculino, e 1976 no feminino.

Para se inscrever para a modalidade, basta se dirigir à secretaria de Esportes e Lazer, no ginásio Dorival Raymundo (Rua Deolinda S. de Camargo, 300) e retirar a ficha de inscrição, que também pode ser baixada no site da Prefeitura de Itupeva (www.itupeva.sp.gov.br), no setor de serviços online. Mais informações pelo telefone 4591-1214.