Itupevenses conquistam vaga para o Estadual das Olimpíadas Especiais

O Projeto Esporte Para Todos (PEPT) novamente é orgulho para a cidade. É que onze atletas que participam do projeto garantiram presença nos Jogos Estaduais das Olimpíadas Especiais, que serão disputados entre 2 a 4 de novembro, em Jundiaí.

Os tenistas Sineone Arruda Souza e William Camilo, na Quadra Amarela; Adilson N. Silva, Matheus Gabriel Silva e Francisco Marques Souza, na Quadra Verde; Roseli Marconato e Ana Paula Sisilo Pereira, na Quadra Laranja, vão disputar a etapa do Estadual e buscar classificação para a etapa nacional, que será realizada em março no Rio de Janeiro, valendo vagas para os Jogos Mundiais de Verão das Olimpíadas Especiais, que serão disputados em 2019, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Os atletas Marcus Vinícius Trevizani, Ana Júlia Correa, Beatriz Pinheiro Araújo e Wendel Rocha de Brito também conquistaram uma vaga nos Jogos Estaduais, mas para disputa na Quadra Vermelha, que não classifica para a próxima etapa.

No último sábado (23), a professora da secretaria de Esportes e Lazer, Jane Bergantin, que é criadora do PEPT e técnica dos atletas, juntamente com a professora Alessandra Gilioli e o estagiário Gustavo Rodrigues, acompanharam William, Sineone, Matheus, Francisco, Adilson e Luiz Fernando Nascimento no Torneio de Dupla Unificada, em Jundiaí, competição em que formam a equipe um atleta com deficiente e um sem. Os tenistas formaram duplas com Pedro, Alan, Gustavo, Renan, Maria Francimar e a professora Alessandra.

Sobre o PEPT – O PEPT conta com cerca de 80 alunos inscritos nas modalidades de atletismo, natação, tênis, bocha e ciclismo, e a professora Jane conta com o auxílio, desde o ano passado, da também professora Alessandra Gilioli e, mais recentemente, também do estagiário Gustavo Rodrigues, em aulas que são realizadas no Parque da Cidade, na academia Kim Tênis e no S.B.R.I. Alguns desses alunos participam de competições e já tiveram conquistas, como Ricardo Novais, que já ganhou algumas medalhas em provas de corrida; e os tenistas Matheus e Francisco, que integraram a Delegação Brasileira nos Jogos Latino-Americanos das Olimpíadas Especiais disputados no Panamá, em abril, e retornaram ao país com medalhas.

Sobre as Olimpíadas Especiais - A Special Olympics conta com mais de 5 milhões de atletas com deficiência intelectual em 22 modalidades esportivas em 180 países. Em novembro, Jundiaí sedia os Jogos Estaduais das Olimpíadas Especiais, com cerca de 300 atletas de todo o Estado já confirmados para disputa nas modalidades de atletismo, natação, bocha, tênis de mesa, tênis de campo, ginástica rítmica e águas abertas.