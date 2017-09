Palestra sobre o programa Nova Cultura de Saúde

O terceiro encontro do programa Nova Cultura de Saúde da Prefeitura de Itupeva levou mais de 100 pessoas ao Espaço HTPC, na tarde desta quarta-feira (27). Desta vez a reunião debateu a importância dos aspectos emocionais na sua saúde.

“É muito bom ver que vocês estão se comprometendo com a saúde. Este programa é uma iniciativa da Secretaria de Saúde e busca o bem-estar da população também por meio do conhecimento e das informações”, destacou Lúcia Checchinato, secretária de Saúde.

Os dois primeiros encontros abordaram a alimentação saudável. Agora, o tema foi a mente humana. “Tentamos desenvolver o entendimento da mente, abordando aspectos do corpo, do cérebro e do espírito, além de mostrar como os aspectos negativos influenciam em diversas doenças que afligem o nosso organismo”, ressaltou o médico José Luiz Milani, um dos articuladores do programa.

O encontro teve inicio com uma aula de alongamento, na sequencia a palestra com duração de 80 minutos e no final os participantes puderam tirar dúvidas. “É o assunto do momento, vale para o nosso futuro. Precisamos cortar medicamentos de nossas vidas para chegarmos à terceira idade com saúde”, falou Cliudo de Carvalho, mecânico de manutenção.

O secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, parabenizou a Secretaria de Saúde pela iniciativa. “Precisamos valorizar esse tipo de programa, pois é um assunto que temos que levar para a toda família, vizinhos. Temos de colocar em prática a tradicional frase: mente sã, corpo são”.

Programa - Supervisionado pela secretária Lúcia Checchinato, o programa Nova Cultura de Saúde conta com coordenação do médico José Luiz Milani, da enfermeira Maria Ângela Cal Rodrigues, da coordenadora da saúde mental Telma Marques Silva e do professor de educação física Diego Agostini Parra.