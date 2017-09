Prefeitura já atendeu 480 cadeirantes em transporte adaptado

Em meio à celebração da terceira edição da Semana da Pessoa com Deficiência, evento promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comped), a Prefeitura de Itupeva completou os primeiros seis meses de atendimento a pacientes cadeirantes com transporte adaptado – serviço inédito no município feito por uma van com acessibilidade.

De março deste ano até agora, pelo menos 480 cadeirantes já foram atendidos pela Secretaria de Saúde. O agendamento é feito no Setor de Ambulâncias, próximo da rodoviária, com a Guia do Exame em mãos.

“Itupeva conta agora com um serviço inédito, que garante o transporte digno e eficiente daquelas pessoas que se utilizam da cadeira de rodas. Estamos trabalhando pelo bem-estar da população e fico feliz de ver que a van adaptada já atendeu tanta gente”, afirmou o prefeito Marcão Marchi.

“Havia muitos problemas na Saúde, como dívidas com empresas e fornecedores. Graças ao empenho da atual administração e dos servidores públicos da Saúde, esse panorama está mudando. Há muita coisa ainda para ser feita, mas estamos trabalhando para atender a todos”, comentou a secretária de Saúde, Lúcia Checchinato.

Semana – A abertura oficial da semana acontece nesta quinta-feira (28) na Câmara Municipal, a partir das 19h. Nesta data acontecerão duas palestras e a apresentação do Coral em Libras, ministrado pela intérprete Leila Monteiro.

No domingo (1), a partir da 8h30, o Parque da Cidade receberá uma caminhada e atividades do projeto Pept (Programa Esporte para Todos). Os bombeiros também farão uma apresentação sobre orientações em casos de acidente envolvendo pessoas com deficiência. Ainda estão previstas as apresentações da Dança Circular, com Beatriz Esteves, e da Banda Zesto.

“A semana tem como finalidade trazer o conhecimento e o esclarecimento para toda a comunidade sobre os direitos desse grupo na sociedade. Este ano tivemos a parceria de escolas da rede municipal, estadual e particulares, para que as crianças tenham a consciência de que aquele amiguinho que é diferente precisa estar inserido na sociedade”, declarou a presidente do Comped, Dayane Valle Bandeira.

“Aproveito para chamar as pessoas para as reuniões do Conselho, sempre na primeira quinta-feira do mês, no auditório Paço Municipal, às 19h”, comentou a presidente.