Prefeitura pede apoio aos munícipes com podas de árvores

Para evitar ainda mais queimadas, a Prefeitura de Itupeva através da secretaria de Infraestrutura está trabalhando a mil por hora, um dos motivos são os cortes de árvores que os moradores jogam nas vias públicas.

Nas ultimas semanas, o setor de ouvidoria da prefeitura recebeu muitas reclamações sobre esses problemas no bairro do Cafezal I. Porém, a secretaria vem fazendo o trabalho com certa regularidade, mas precisa da compreensão dos munícipes.

“Estamos trabalhando a todo a vapor, limpado ruas e mais ruas, mas pedimos a colaboração da população, já aconteceu caso de limparmos uma determinada rua, no dia seguinte moradores jogarem novamente podas de árvores nas vias, desta maneira quando poderíamos estar em outro local, temos que retornar a fazer um serviço que já foi feito”, ressaltou o secretário de Infraestrutura, Antônio Sai.

O descarte incorreto de folhas, galhos, raízes e terra, ou seja, do lixo verde, tem sido frequente em Itupeva. Amontoar os detritos na calçada atrapalha o trânsito de pedestres, prejudica o solo onde os restos foram largados e ajuda a atrair animais peçonhentos, além de realizar um crime ambiental.

Serviços – Sempre que houver podas e galhos, o munícipe deve mantê-las dentro da residência e, caso não seja possível dar a destinação correta aos resíduos, deve fazer contato com a Secretaria de Infraestrutura.

A solicitação deve ser feita pelo telefone 156.