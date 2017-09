Católicos celebram São Vicente de Paulo

O dia 27 de setembro é o dia jubilar, em que em todo o mundo, têm celebrações em louvor a São Vicente de Paulo. E em Itupeva existe uma Capela e uma comunidade – Bairro Portal Santa Fé e circunvizinhos, cujo padroeiro é São Vicente de Paulo.

E todos os anos, nesta data a comunidade celebra ao padroeiro, e neste ano outras comunidades também celebraram em comunhão. Antecedendo a data jubilar foi realizado um Tríduo, com celebrações presididas por padres convidados.

No dia 24 celebrou o padre João Luiz Dias, no dia 25 celebrou o padre Atila Destefani e no dia 26 presidiu a celebração o padre André Monteiro. Todos os dias com grande participação dos fiéis.

No dia 27, a solene celebração teve inicio com a Procissão saindo da Capela na Rua Rosalina da Costa Izzo, seguindo pelas ruas do bairro, até a Rua Antonio Tosi, local que será construída a paróquia dedicada a São Vicente de Paulo.

No local sob a presidência do pároco – padre Marcos Adriano, e concelebração do diácono permanente José Mauricio de Avila e pelo diácono transitório Jair Euclides da Silva, registros de um grande momento de louvor e fé, através da participação e manifestação de um grande número de fiéis.

E nestas celebrações jubilares são importantes os momentos de compartilhamento e lembranças da caminhada da comunidade. Neste de modo especial, mencionado por todos os celebrantes, mais um lembrança marcante foi dita pelo padre Atila Destefani.

Ele lembrou que a comunidade começou celebrando no Centro Madre Paulina, subiu um pouco para a Capela na Rua Rosalina da Costa Izzo e já caminha para subir um pouco mais, até a Rua Antonio Tozi, onde já se inicia a construção da paróquia.

Ainda ali no local a ser construída a paróquia, padre Marcos Adriano durante a celebração, falou que naquele momento foi possível ver através dos olhos da fé, o templo, a paróquia que ali será construída.

Assim é a caminhada da comunidade, assim são as revelações que Deus faz ao seu povo. Viva São Vicente de Paulo!!

Reinaldo Oliveira