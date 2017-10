Basquete sub-15 deixa vitória escapar nos minutos finais

O time sub-15 de basquete masculino da Prefeitura de Itupeva fez uma partida disputada e emocionante contra Itapira, na tarde dessa quinta-feira (28), no ginásio Dorival Raymundo. Mas apesar de dominar boa parte do jogo e estar à frente no placar até os minutos finais, a equipe não conseguiu evitar a virada e sofreu nova derrota na Associação Regional de Basquete (ARB).

Itupeva começou o jogo mostrando a evolução que vem acontecendo a cada partida e fez um primeiro quarto perfeito, com ótimas investidas no ataque, firme na defesa e bom aproveitamento nos rebotes. Itapira parecia estar em outro jogo, não conseguiu chegar à cesta nenhuma vez e viu os itupevenses abrirem 20 a 0.

No segundo quarto, Itapira melhorou, mas o time da casa manteve o domínio do jogo e conseguiu segurar a vantagem, fechando a parcial em 31 a 12, dando sinais de que a primeira vitória do time na ARB estava cada vez mais próxima.

A partir do terceiro quarto, o panorama do jogo mudou completamente. Itapira passou a pontuar mais do que Itupeva, que caiu bastante de rendimento e, enquanto marcou apenas 7 pontos, viu o adversário marcar 20 e diminuir a diferença no placar para apenas 6.

Os itupevenses entraram no quarto decisivo esboçando reação e o jogo seguiu com equilíbrio, mas os rivais voltaram a levar vantagem nas conclusões das jogadas. A situação complicou a menos de três minutos para o final, quando Itapira passou à frente pela primeira vez na partida, 46 a 45. Itupeva ainda tentou se recuperar, chegou a 47 pontos, mas não conseguiu evitar os pontos finais do adversário, que fechou a partida com a vitória por 51 a 47.

Com o resultado, Itupeva segue ainda sem vencer no sub-15 da ARB, em que disputa a Série Prata, junto com Itapira, Itatiba e Time Jundiaí.

O técnico itupevense é o professor Victor Hugo Crisol e o elenco conta com Hugo Zanata, Kauê Tavares, Yuri dos Anjos, Alessandro Benedito Jr., Webert Ribeiro, João Rojo, Higor da Silva, Lincoln Freitas, Kaio Foresti, Igor dos Santos, Felipe Alvares e Leonardo Alves.

A próxima partida é contra Itatiba, no dia 10 de outubro, às 15h, em Itatiba. E no dia 24 do mesmo mês, Itupeva recebe o Time Jundiaí no ginásio Dorival Raymundo.

Time adulto joga por vaga na final

As emoções para o basquete itupevense continuam no fim de semana, com o adulto jogando por uma vaga na final no Campeonato Jundiaiense de Basquete, e o sub-14 enfrentando o primeiro desafio da Série Prata da Liga Metropolitana de Basquete (LMB).

No sábado (30), às 14h, o time adulto vai até Campo Limpo Paulista para enfrentar Franco da Rocha, pela semifinal do Campeonato Jundiaiense. Itupeva, que teve apenas uma derrota no torneio e se classificou em segundo no Grupo B, tem pela frente um forte rival, que se classificou em primeiro do Grupo A e segue invicto. Nas quartas-de-final, os itupevenses eliminaram o Angry Nigazz e os adversários despacharam o Tênis Clube. Campo Limpo e Cultura fazem a outra semifinal.

No domingo (24), às 9h da manhã, em Paulínia, é a vez da equipe sub-14 enfrentar a anfitriã pela LMB. A partida é a primeira da Série Prata da competição, que conta ainda com Cosmópolis e IAPI Campinas.