Defesa Civil orienta a população com a chegada da chuva

A Prefeitura de Itupeva atua no sentido de minimizar os impactos causados pela chuva no município. Nesta semana, máquinas realizaram a limpeza da calha do rio Jundiaí. A Defesa Civil também pede a colaboração da população e dá algumas dicas de como ajudar a evitar alagamentos na cidade.

“O lixo acumulado em calçadas e ruas contribui para o entupimento de bueiros, que resulta em alagamentos de ruas e avenidas. Também é preciso verificar se há folhas e sujeira acumuladas nas calhas das residências, além de recolher todo material que possa obstruir a passagem da água”, explicou Marco Antônio Randa, secretário de Defesa Civil.

De acordo com os estudos meteorológicos, a previsão do tempo para o final de semana em Itupeva é de possibilidade de “acumulado de chuva significativo”, até por conta da mudança de estação.

O secretário também ressalta que em casos de urgência, os bombeiros devem ser acionados pelo telefone 193.