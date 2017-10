Em jogo de superação, vôlei feminino vence Itu

O ponto final, depois de mais de duas horas e meia de partida, fez a torcida, que já estava em pé e vibrando muito, comemorar bastante nas arquibancadas do ginásio Dorival Raymundo. A alegria só não foi maior do que a das atletas em quadra, que venceram uma partida antológica contra o Seme/Itu, por 3 sets a 2, na noite dessa quinta-feira (28), pela XIX Copa Itatiba de Voleibol.

Itupeva começou o jogo um nível acima do adversário, venceu o primeiro set com facilidade, por 25 x 15, e passou a impressão de que chegaria a uma vitória tranquila. Mas no segundo set, o Seme/Itu voltou com outra postura para a quadra e nem de longe lembrou o time do início. O set foi disputado até o fim e as adversárias conseguiram empatar o jogo, vencendo por 26 x 24.

A reação ituana continuou no terceiro set, e as itupevenses pareceram sentir a melhora adversária, que passou a errar muito pouco e dominar a partida, vencendo novamente, por 25 x 20. O quarto set foi novamente disputado até o último ponto. A vibrante torcida que acompanhava o confronto animava o time, que conseguiu chegar ao empate, com a parcial de 25 x 23.

A decisão ficou para o tie break e 15 pontos separavam as equipes da vitória. Ou, pelo menos, assim deveria ser, mas a decisão reservava ainda muitas emoções para atletas e torcida. Seme/Itu começou bem melhor no set, abrindo vantagem de vários pontos. E quando parecia impossível bater o cansaço e responder à força das rivais, as itupevenses surpreenderam e conseguiram empatar a partida, com uma fantástica reação. Os 15 pontos necessários para a vitória viraram 16, 17, 18 e 19 (é preciso uma diferença de dois pontos para fechar o set). Nenhuma das equipes estava disposta a se entregar, mesmo já em quadra há mais de duas horas e meia. A torcida vibrava a cada ponto conquistado, que poderia ser o último. E quando finalmente foi, cada itupevense, entre torcedor e atleta, pôde respirar aliviado e comemorar enfim a vitória por 20 x 18 na parcial e de 3 sets a 2 no jogo.

“Foi uma vitória bastante sofrida, muito disputada, o time adversário tem mérito porque jogou muito bem também”, comemorou a professora Adriana Arista, técnica itupevense.

Essa foi a terceira vitória do time na competição, que conta ainda com os times Floresta/Amparo, Itatiba/Unimed, Porto Feliz e Bragança Paulista na categoria adulta feminina. O elenco itupevense é formado por Vanilsa Elentério, Janaina Domingos, Sabrina Spish, Patrícia Tonato, Laís Conetti, Érika Santamaria, Isabela Marcello, Camila Ferreira, Manuela Pavesi, Suelen Coelho, Yasmin da Silva, Natalia Stella, Amanda Silva, Aline Rocha, Mariana Barbi e Chrislaine Santos.

Vôlei volta à quadra no fim de semana

Apenas três dias após receber Itu, Itupeva já tem um novo desafio pela frente contra Porto Feliz, na casa adversária, dessa vez em rodada dupla, com o time mirim entrando em quadra primeiro, às 9h30. Em seguida, as equipes adultas se enfrentam, às 11h.

A XIX Copa Itatiba Regional de Voleibol é disputada nas categorias Iniciante, Pré-mirim, Mirim, Infantil, Infanto, Juvenil, Sub-12, Sub-22, Sub-23, Adulto, Master (A) e Máster (B), tanto no masculino como no feminino. Itupeva está disputando apenas nas categorias Mirim e Adulto, em ambos os sexos.