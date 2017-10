Emefei Jardim Vitória dá as boas-vindas à Primavera

O tempo nublado na manhã deste sábado (30) foi totalmente encoberto pelo colorido proporcionado pela Emefei Jardim Vitória. Toda decorada com flores e artigos da estação, a escola realizou a Festa da Primavera.

“Todos os professores e funcionários ajudaram, neste ano não terceirizamos nenhuma atividade. Sem contar que houve o envolvimento de toda a comunidade. É muito importante essa proximidade entre escola e aluno. Este é um momento de receber as famílias e interagir com elas”, comentou a diretora Daniele Julia Nascimento da Costa.

O evento contou com delícias como pastel, cachorro-quente, pipoca, doces e refrigerante. Além disso, os alunos também realizaram apresentações musicais.

A iniciativa foi aprovada pelos pais. “É muito gostoso essa interação da gente com as crianças. Sem contar que a apresentação da classe dela foi linda!”, comentou Ana Paula Vitaloni Leite dos Santos, mãe da Ana Caroliny, do Jardim 2 A. Ela cantou “A Linda Rosa Juvenil”, ensaiada pela professora Eliana Zanatta.

“Eles estavam ansiosos para se apresentar, principalmente a minha filha. É muito legal festas assim para as escolas”, afirmou Jéssica Aparecida Santana de Souza, mãe do Matheus e da Raissa, que estudam na escola.