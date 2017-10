Fim de semana tem decisão no Futsal e no Veterano

Neste fim de semana dois campeonatos municipais dão o pontapé inicial no primeiro de dois jogos que vão definir os campeões da segunda divisão do Futsal e do Veterano.

Na sexta-feira (29), O Pire Pack e o União Beira Rio/PSG fazem o primeiro confronto da final da segunda divisão do 30º Campeonato Principal de Futsal, a partir das 20h, no ginásio esportivo Dorival Raymundo.

Já a primeira partida da final do 26º Campeonato Veterano é no domingo (1), entre Água Fresca e Bom Jardim, às 9h, no Campão.

As finais da primeira divisão do Futsal ficaram marcadas para os dias 20 e 27 de novembro.

Campeonato Amador também tem rodada nas duas divisões

O 32º Amador segue na fase de grupos. Confira os confrontos da primeira divisão, todos no Campão:

Sábado (30)

18h30 – Schakttar x América

20h – Santa Cruz x União Baiano

Domingo (1)

13h30 – Amigos São José x Maranhão

15h – Grêmio Vitória x Clube Real Valente – CRV

Confira a rodada da segunda divisão, domingo (1), no CE Santa Elisa:

8h45 – Caja x Barras

10h – Inter x Kebrada

13h30 – União São João x Ajax

15h – Fúria Negra x Guacuri