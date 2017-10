Prefeitura promove o turismo da cidade

Para promover o turismo no município, a Prefeitura de Itupeva realizou na tarde desta sexta-feira (29) a entrega do mapa turístico da cidade. A ação aconteceu no cruzamento da rua Emancipadores do Município, com a avenida Brasil e a rua Vereador José Poli.

“Buscamos promover o turismo que já existe na cidade e escolhemos a data e o período em que turistas chegam ao município para passar o final de semana”, comentou a turismóloga Rita Bonequini, da Secretaria de Agricultura e Turismo.

Itupeva é uma das principais cidades do Estado em número de visitantes que passam pelo município em finais de semana – somente o Complexo Serra Azul atrai milhares de pessoas com sua diversidade em atrações. As belezas naturais, a gastronomia, o artesanato e as propriedades rurais também contribuem para o fortalecimento do setor na cidade.

A Semana do Turismo de Itupeva foi instituida em Itupeva no dia 27 de maio de 2009, diante a Lei nº 1.733, de autoria do então vereador Luiz Carlos Izzo.

Lei Municipal

De acordo com o autor do projeto, Luiz Carlos Izzo (foto à direita), a Lei nº 1.733 instituiu a Semana de Turismo de Itupeva com foco na definição das atribuições do Município no planejamento, desenvolvimento e fomento ao setor turístico e disciplina a prestação de serviços turísticos, atribuindo à Secretaria de Turismo a implementação de políticas para planejar, fomentar, coordenar e fiscalizar a atividade turística, bem como promover e divulgar institucionalmente o turismo em âmbito municipal, regional, nacional e até internacional.

“É nesta semana que ampliamos os debates com a comunidade, não somente para democratizar as discussões sobre os investimentos no turismo e o estímulo e a valorização da cultura da cidade, mas também para se construir e estabelecer a várias mãos, pensamentos e ideias, metas e ações concretas visando o desenvolvimento do nosso município”, disse Luiz Carlos Izzo.