Semana do Idoso será comemorada com atividades no CCI

O Dia do Idoso é celebrado em 1º de outubro, data que marca a promulgação do Estatuto do Idoso. Em Itupeva, a Prefeitura organiza palestras e atividades para marcar as comemorações. A abertura será dia 2 (segunda-feira), às 14h, no CCI (Centro de Convivência do Idoso). Várias atividades gratuitas estão programadas, mas para participar é preciso ter cadastro.

“Identificamos a necessidade de comemorar as conquistas das pessoas que hoje estão na Melhor Idade. Os idosos são líderes, trabalhadores, avós, pais, irmãos e durante esta semana serão nossos homenageados”, comentou Aline Melo, secretária de Desenvolvimento Social.

Confira a programação:

03/10 às 14h – Apresentação dos trabalhos desenvolvidos no CCI: coral da melhor idade, alunos do curso de violão, dança e alunos do EJA;

03 e 04/10 das 8h30 às 16h30 – Dia da Beleza: corte de cabelo, manicure, design de sobrancelha e limpeza de pele – necessário ser cadastrado no CCI, ter 60 anos ou mais e participar de alguma atividade já oferecida;

05/10 – Picnic no Parque do Guacuri – saída do CCI às 8h30, retorno previsto às 11h (levar lanche e bebida);

06/10 – 15h: café da tarde com música ao vivo / 17h: festa do pijama e da fogaça – filme, pipoca, jogos e desfile

Para se cadastrar, basta ir pessoalmente ao CCI, na rua Hermenegildo Baston, s/n, Jardim Tuiuti, com documentos pessoais em mãos.