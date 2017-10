Vôlei masculino joga em duas categorias na Copa Itatiba

A XIX Copa Itatiba Regional de Voleibol se encaminha para suas partidas finais e os times mirim e adulto masculino jogam fora de casa nesse fim de semana, buscando mais uma vitória.

No primeiro desafio, a equipe mirim enfrenta o Fonte/Campinas, no sábado (30), às 14h, no ginásio da Fonte em Campinas. O time vai em busca de sua segunda vitória nessa categoria, que tem ainda o Objetivo/Jundiaí e o Sel/Valinhos na disputa.

Já no domingo (1), o time adulto chega embalado pela vitória no jogo anterior, para enfrentar o Jaguariúna, no ginásio de esportes do São João, em Itatiba, às 10h30. A equipe vem fazendo uma boa campanha, com quatro vitórias em oito jogos e a categoria é uma das mais equilibradas da competição. O grupo único conta, além de Itupeva e Jaguariúna, com Santa Gertrudes, Itatiba, Itobi, Grandpa e VMJ/Jundiaí.

O técnico das equipes masculinas é o professor da modalidade na secretaria de Esportes e Lazer, José Geraldo Ramos, o Chinha.

A XIX Copa Itatiba Regional de Voleibol é disputada nas categorias Iniciante, Pré-mirim, Mirim, Infantil, Infanto, Juvenil, Sub-12, Sub-22, Sub-23, Adulto, Master (A) e Máster (B), tanto no masculino como no feminino. Itupeva está disputando apenas nas categorias Mirim e Adulto, em ambos os sexos.