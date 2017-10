Alunos do Calixto recebem o projeto Ideia Fixa

Noventa e cinco alunos da Emefei Fazenda Calixto, no bairro Monte Serrat, terão na próxima sexta-feira (6), às 9h30, uma atividade diferente em sala de aula. Eles receberão a visita do projeto Ideia Fixa pela Educação & Cultura, que reúne apresentação teatral e ações de leitura, literatura e artes.

A iniciativa tem parceria com as disputas do Rally Serra Azul, previstas para acontecer em Itupeva nos dias 7 e 8 (sábado e domingo) e conta com aval da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Itupeva.

O Projeto Ideia Fixa pela Educação & Cultura propõe atividades para desenvolver a auto-expressão das crianças, oferecendo-lhes oportunidades para atuar efetivamente por meio de opiniões, críticas e sugestões. Durante a visita são apresentadas histórias reais, demonstradas pelos personagens criados pela jornalista Tânia Mara Matias de Carvalho, responsável pelo projeto.

Na escola, no período que antecede a visita, atividades são desenvolvidas pelas professoras, explorando o tema Rally e a história do Projeto Ideia Fixa. Imaginação, observação e percepção fazem com que as crianças apliquem as capacidades de expressão.

“Nossa visita vai além da festa e da entrega de kits. Espera sempre que a apresentação do Teatro da Turma do Tupício leve contribuições aos componentes curriculares de leitura, literatura e artes. E que as crianças possam guardar na memória grandes lições de um momento tão rico, envolvente, solidário e muito alegre. Se assim for, mais uma vez nosso propósito está sendo alcançado!”, completou Tânia Mara.

Números – Até o momento, ela percorreu mais de 486 mil quilômetros de estradas pelo Brasil afora, deixando bem mais que poeira no ar. Mais de 142 mil pessoas em 17 Estados já foram beneficiadas com doações que somam 210 toneladas entre móveis, roupas, calçados, alimento, brinquedos, água, kits de higiene bucal e pessoal e incluem ainda a distribuição de 163 mil livros novos e usados para alunos de diversas escolas de cidades que fizeram parte dos roteiros por onde o projeto já passou nos 15 anos de existência.

“Realizar ações sociais nas cidades onde acontecem as provas do Campeonato Brasileiro de Rally e que são de nossa responsabilidade passou a ser rotina desde 2014. Em Itupeva será a primeira vez, mas temos certeza que as 95 crianças da Emefei Fazenda Calixto ficarão muito felizes com a visita do projeto”, destacou Henrique Arena, diretor da Arena Promoções e Eventos.

O projeto tem parceria da Can-Am BRP, Perfumaria Emy, RNN Sports, Piffer e CIA, SiG Comunicação, W3B Soluções Inteligentes, Cherry Contábil, CRYF Empreendimentos, MALKA Exclusive, Revista PRÓMOTO, ALKO, ASA Alumínio, Visual Tecnologia de Sistemas, ASI (Associação Sul Mineira de Imprensa), Studio JG, Rotary Clube de Poços de Caldas, Salão e Estética Belíssima, Lavanderia da Marli e Arena Promoções e Eventos.

PROGRAMAÇÃO – RALLY SERRA AZUL

7/10 – Sábado – 1ª Prova

8h – Super Prime – 12 km

11h – Largada na especial

Local: Quality Resort & Convention Center – Rodovia dos Bandeirantes, km 72, ao lado do Shopping SerrAzul

8/10 – Domingo – 2ª Prova

9h – Largada na especial

15h – Premiação

Local: Quality Resort & Convention Center, localizado na Rodovia dos Bandeirantes km 72, ao lado do Shopping SerrAzul