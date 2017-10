Ato Público celebrou os 500 anos da Reforma Luterana

A Câmara Municipal de Jundiaí sediou na tarde deste domingo, 01 de outubro, um Ato Público promovido pela Diocese de Jundiaí e Conselho dos Pastores de Jundiaí sobre os 500 anos da Reforma Luterana.

Em outubro de 1517 houve o rompimento com Marin Lutero à frente da Reforma, e neste ano de 2017, na passagem dos 500 anos, a Diocese de Jundiaí e o Conpas, articularam com as Igrejas do CONIC este Ato Publico.

O bispo diocesano Dom Vicente Costa e padres da Diocese, o pastor Isaías Rezende e pastores das igrejas irmãs, articularam um texto ecumênico para a celebração e convidaram especialmente o pastor Marcos Erbling – da Igreja Luterana de Campinas.

Um público de mais de uma centena de fiéis das várias denominações religiosas participaram e cantaram com o Coral Ecumênico 70 x 7, composto por 15 coralistas católicos e 15 evangélicos, que envolveu o publico, com belas músicas, numa tarde especial, bonita e participativa.

Pastores das varias denominações religiosas, o bispo e padres, proclamaram textos bíblicos e fizeram as exortações sempre com o tema da Reforma e falando do importante momento de união que o Ato Público representou.

No final uma bênção ecumênica foi ministrada pelo bispo, padres e pastores, ao público presente.

Reinaldo Oliveira