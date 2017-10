Chuva faz vacinação antirrábica no Laranjeiras ser remarcada

A vacinação antirrábica marcada para esta segunda-feira (2) teve de ser remarcada por conta da chuva. O posto itinerante ficaria no Parque das Laranjeiras, até às 13h30. De acordo com a Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), cães e gatos desta região poderão ser imunizados no próximo dia 26 (quinta-feira).

“Precisamos garantir a segurança dos nossos funcionários, dos proprietários dos animais e dos próprios bichinhos. Além disso, a vacina precisa estar em lugar específico, o que acabaria sendo prejudicado pela chuva”, comentou Lúcia Checchinato, secretária de Saúde.

Confira o cronograma de outubro:

03/10 – Jardim Europa – Ao lado do Hospital Nossa Senhora Aparecida

04/10 – Jardim Santa Isabel e Residencial dos Lagos – Ao lado da portaria do Condomínio

05/10 – Residencial Morro Alto – Próximo da portaria do Condomínio

06/10 – Guacuri – Ao lado da UBS do bairro – Rua Indaiá, nº 45

09/10 – Santa Elisa – Ao lado da UBS do bairro – Rodovia Mário Tonoli, nº 8977

10/10 – Horizonte Azul – Próximo da portaria I e II

11/10 – Jardim Tuiuti - Rua Hermenegildo Baston, s/n – Ao lado do CCI

16/10 – Jardim Pérola e Morada do Sol – Rua. Alcio B. da Silva – Ao lado do parque

17/10 – Jardim Primavera – Rua. Eliseu Izzo – Ao lado do parquinho

18/10 – Jardim Nova Itupeva – Rua Moacir Lourençon

19/10 – Jardim São Vicente – Rua Professora Deolinda Silveira Camargo, 300 – Ao lado do Ginásio de Esportes

20/10 – Residencial São José e Arco Íris – Rua 21 de Março, 304 – Próximo ao Pum do Hélio

23/10 – Cafezal I e II – Próximo à Escola Pinheiro

24/10 – Cafezal III, IV e Resedás – Final da Rua Alfredo Vaz Cerquinho

25/10 – Jardim Ribeirão II – Ao lado da portaria do condomínio

26/10 – Parque das Laranjeiras – Avenida Brasil (próximo da imobiliária Prisma)