Conselho do Idoso vai eleger novos membros

Na próxima sexta-feira (9), às 15h30, nas dependências do CCI (Centro de Convivência do Idoso), acontece uma assembleia para eleição dos novos membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (Comidi). Os integrantes representam a administração municipal e a sociedade civil.

“A participação da população é muito importante nesse tipo de evento. Apesar de ser de interesse específico de determinado grupo, diz respeito à toda a sociedade”, comentou Aline Melo, secretária de Desenvolvimento Social.

Neste dia serão eleitos seis representantes da sociedade civil indicados pelas entidades do município e os respectivos suplentes, além de seis membros da Prefeitura e respectivos suplentes. Todos vão exercer um mandato de dois anos.

O CCI fica na rua Hermenegildo Baston, s/n, Jardim Tuiuti.