Exames de Saúde: Prefeitura atende 21% a mais em 2017

O Outubro Rosa, mês de prevenção a doenças como o câncer de mama, teve início em Itupeva com um dado relevante: de janeiro a setembro deste ano, já foram realizados 3.318 exames de diagnóstico, entre 55 especialidades oferecidas pela Prefeitura de Itupeva. No mesmo período, em 2016, foram contabilizados 2.735 exames realizados – o que representa um aumento de 21% da nova administração municipal.

De acordo com Lúcia Checchinato, secretária de Saúde, a ampliação destes serviços oferecidos à população tem explicação. “Mesmo com todos os problemas adquiridos do antigo governo, os profissionais da Saúde em Itupeva têm se desdobrado para garantir o atendimento às pessoas. Neste caso específico, todos os dias pontualmente às 7h eles acessam o sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) para conseguir vagas destinadas a exames disponíveis entre todos os municípios da região atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O mérito é todo deles e do prefeito Marcão Marchi, que apesar de toda a dificuldade financeira encontrada não tem medido esforços para resolver as demandas do município”.

Ainda conforme explicou Lúcia, o trabalho realizado desta maneira pela Secretaria de Saúde garantiu agilidade em vários pedidos de exames que estavam represados há anos. Alguns deles, inclusive, foram zerados da fila de espera como o estudo urodinâmico, holter, densitometria óssea, teste de contato e tomografia sem sedação.

“Isso mostra que a nossa equipe está trabalhando e buscando alternativas para os nossos munícipes”, ressaltou a secretária. “Mesmo os exames que não conseguimos ainda zerar a fila já tiveram um índice considerável de realização, como espirometria, nasofibroscopia e teste ergométrico”.

Mamografia – Um dos exames mais procurados no município é o de mamografia. No relatório apresentado pela Secretaria de Saúde, Itupeva teve um aumento este ano de 26% nos exames realizados, mesmo sem contar mais com o mamógrafo (retirado do sistema de saúde municipal por conta de dívidas do antigo governo).

De janeiro a setembro de 2016, foram feitos 847 exames deste tipo. Já neste ano, a nova administração já realizou 1064 procedimentos. Mesmo assim, a fila de espera ainda é considerável por conta da defasagem em anos anterior neste tipo de atendimento. “O prefeito Marcão Marchi já está estudando uma maneira de zerar essa fila e em breve deveremos ter novidades”, comentou Lúcia.