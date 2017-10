Palestra sobre alimentação saudável abre a Semana do Idoso no CCI

A Semana do Idoso foi aberta oficialmente nesta segunda-feira (2), no CCI (Centro de Convivência do Idoso), pelo prefeito Marcão Marchi. “Para mim é motivo de muita alegria estar aqui, pois principalmente as crianças e as pessoas da melhor idade merecem toda a nossa atenção, carinho e respeito”, comentou o prefeito.

A educadora física Aniely D’Agostino ministrou uma palestra com o tema “Alimentação Saudável”. As atividades seguem durante toda a semana (confira abaixo a programação).

“Não canso de falar da alegria que sinto quando estou aqui. Este lugar tem um ar puro, de renovação porque vocês são demais. Vamos promover esta semana e que ela sirva de exemplo para o ano todo”, comentou Aline Alves, secretária de Desenvolvimento Social.

Direitos – Para a aposentada Edite Acciari, iniciativas como essa fazem valer todo o trabalho desenvolvido em benefício dos idosos. “Hoje o idoso tem mais consciência, brigamos pelos nossos direitos. Ainda falta muito para conquistarmos os nossos objetivos, mas mudamos essa fase da vida. Anos atrás, as pessoas chegavam à terceira idade sem nenhuma perspectiva alguma e hoje desfrutamos de tudo isso. Posso dizer que vivemos um período maravilhoso com os amigos”.

A abertura também contou com o secretário de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, Renato Gonçalves. Para participar das atividades, basta estar cadastrado no CCI. O endereço é rua Hermenegildo Baston, s/n, Jardim Tuiuti, e é necessário levar os documentos pessoais.

Confira a programação:

03/10 às 14h - Apresentação dos trabalhos desenvolvidos no CCI: coral da melhor idade, alunos do curso de violão, dança e alunos do EJA;

03 e 04/10 das 8h30 às 16h30 – Dia da Beleza: corte de cabelo, manicure, design de sobrancelha e limpeza de pele – necessário ser cadastrado no CCI, ter 60 anos ou mais e participar de alguma atividade já oferecida;

05/10 - Piquenique no Parque do Guacuri – saída do CCI às 8h30, retorno previsto às 11h (levar lanche e bebida);

06/10 – 15h: café da tarde com música ao vivo / 17h: festa do pijama e da fogaça – filme, pipoca, jogos e desfile.