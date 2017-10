PM prende autor de roubo em Cabreuva

A Polícia Militar de Cabreúva prendeu, na manhã do último domingo (01), um homem acusado de ter cometido um roubo contra um guichê de passagens de ônibus, que fica localizado em um bulevar, na Avenida São Paulo, em Cabreúva.

Ao tomarem ciência do roubo, os policiais fizeram patrulhamento pela região e encontraram uma pessoa com as mesmas características do autor do crime.

Ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir e pulou entre as casas e terrenos baldios, entretanto, foi detido pela equipe policial.

Durante busca pessoal, foram encontrados com ele um aparelho celular e a quantia em dinheiro que foi roubada do guinche. Já no terreno baldio foi localizada a faca utilizada no roubo.

O acusado foi identificado como D. M. S. (28 anos), que já possuía passagens por roubo, além de tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

O criminoso foi reconhecido pela vítima, preso em flagrante e conduzido até a delegacia, onde foi ratificada a voz de prisão, sendo ele recolhido ao Centro de Triagem, permanecendo à disposição da Justiça.