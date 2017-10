No último dia 26 de setembro, aconteceu mais uma proveitosa reunião com a Diretoria da Oscip – Projeto Social Construindo Cidadania de Itupeva. Na pauta estavam vários assuntos sobre a implantação do projeto “Menor Aprendiz”. Segundo a Lei Federal 10097, todas as empresas de médio e grande porte devem ter em seu quadro de funcionários uma porcentagem de 5% a 15% de aprendizes, com base nas funções que demandem formação profissional de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

Lembrando que os cargos que necessitem de ensino superior ou técnico não serão incluídos nessa contagem. As micro e pequenas empresas não são obrigadas a contratar, entretanto, podem ter aprendizes se tiverem interesse em contratá-los. Para a presidente Jenifer Aparecida Pinheiro, a entidade esta constituída desde 2015 e reúne todas as condições exigidas pelo Ministério do Trabalho para iniciar suas atividades.

“O otimismo é geral na ONG, pois Itupeva tem muitos jovens e várias empresas que atendem os requisitos da Lei. Importante também foi saber pelo vereador Ezequiel Alves de Oliveira, que o Prefeito Marcão Marchi vai apoiar o Projeto”, disse Jenifer Aparecida Pinheiro.

“Parabéns para todos, e vamos ajudar no que for possível, para trazer esse importante benefício para a juventude itupevense”, finalizou o vereador Ezequiel Alves de Oliveira.