Semana do Corpo Humano continua até sábado

Uma solenidade marcou o inicio da 8ª Semana do Corpo Humano da Faculdade de Medicina de Jundiaí cujo tema escolhido foi “Célula”. Compuseram a mesa solene, a coordenadora de curso, Profa. Dra. Monica LIpay, o Prof. Dr. Cesar Fabrega Carvalho, da Disciplina de Anatomia, a Profa Dra. Celia Toselo, oncologista, o diácono da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Francisco Arantes e os acadêmicos Bruna e Heraclíto.

Durante meses, os alunos do 1º ano de Medicina prepararam esta semana com objetivo de oferecer para comunidade uma oportunidade única de conhecer a instituição e observar cada detalhe da exposição sobre a célula.

A visita começa no macromodelo que simula uma célula: o visitante entra através da membrana em uma célula gigante e internamente encontra mitocôndrias, núcleo, citoplasma, ribossomo, entre outras estruturas. Em seguida passam por uma gincana que propõe um aprendizado através de um jogo com figuras e cartas. Na sequência descem para o laboratório de histologia e acompanham experiências práticas, visualizando as partes das células no microscópio. Por último visitam o Museu de Anatomia e encontram peças anatômicas reais.

São esperados 3 mil visitantes neste evento. O professor e idealizador da Semana, Cesar Fabrega Carvalho elogiou o empenho dos alunos e ficou satisfeito com a mobilização dos futuros médicos. “Eles se dedicaram e o resultado pode ser comprovado durante a visitação. O aprendizado disseminado e multiplicado desta forma nunca mais será esquecido”, acrescenta.

João Carlos Pires , aluno do 1º ano comentou que o empenho e dedicação valeu apena e o objetivo foi atingido. Pires aproveitou para convidar mais pessoas para visitar a Exposição. “Qualquer pessoa pode visitar a semana e as visitas custam R$15,00. Sugere-se a doação de 1 quilo de alimento”.