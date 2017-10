Associação dos Romeiros faz Desfile de Cavaleiros neste domingo

Mantendo as tradições religiosas, a Associação dos Romeiros de Itupeva promove mais uma edição do Desfile de Cavaleiros. Com saída neste domingo, às 10h30, o pelotão sai da Praça de Eventos da Pedreira e segue até a Igreja da Pedra, no Medeiros.

“Este é um evento muito conhecido na cidade e a gente pede para que os munícipes respeitem os cavaleiros e animais quando estiverem nas ruas da cidade. Toda a população pode prestigiar o evento, que termina com as comemorações organizadas pela comunidade da Igreja da Pedra”, comentou Walmir Falco, presidente da associação.

Na Igreja da Pedra acontecem as comemorações à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, com direito a leilão, juntamente com a venda de comidas e bebidas. A festa segue até o próximo dia 15.

Durante o passeio, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal farão a interdição de vias e cruzamentos e a escolta dos participantes. “Este tipo de evento não necessita da interdição total das vias e nem do desvio do trânsito, então vamos apenas acompanhar, preservando a harmonia do uso das vias e a segurança dos participantes”, comentou Regina Romão, secretária-adjunta de Mobilidade Urbana.