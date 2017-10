Cachaça de Itupeva se transforma em referência estadual

A família Tonoli faz parte da história de Itupeva e, neste ano, gravou o nome do município em dois grandes prêmios conquistados pela produção do Alambique JP, que funciona sob os cuidados de três gerações de familiares. Além dos títulos, a empresa atrai turistas e ajuda a fomentar o comércio local. Até por isso, nesta terça-feira (3), a Secretaria de Agricultura e Turismo esteve na fazenda onde funciona o alambique para parabenizar os proprietários e agregar esta atração no turismo rural itupevense.

“A estrutura deles é maravilhosa, muito bem montada. Os prêmios são consequência do trabalho executado pela família Tonoli e por todo o carinho que eles têm com o produto e com o cliente”, comentou Marcos Brunholi, secretário de Agricultura e Turismo.

Recentemente, o Alambique JP foi premiado no concurso Cachaça com Ciência, realizado pela Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Jaú, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Na ocasião, a cachaça JP recebeu medalha de ouro e a cachaça Itupeva Cristal medalha de bronze, ambas na categoria branca/descansada.

Na categoria envelhecida, a cachaça Itupeva Amburana recebeu medalha de prata. Na categoria Extra Premium, a cachaça Itupeva Carvalho 5 anos recebeu uma medalha de ouro. No início do ano, a cachaça foi premiada com medalha de duplo ouro no Concurso Mundial de Bruxelas – Edição Brasil 2017, com a marca ‘Cachaça Itupeva’.

“Atualmente contamos com quatro funcionários aqui no alambique e temos uma produção anual de 50 mil litros. Em breve melhorias serão feitas no nosso espaço e uma loja maior estará à disposição do nosso consumidor”, comentou o técnico responsável pelo alambique, Fernando Tonoli. “Nós somos um dos únicos engenhos da região que realiza todo o processo da cachaça, desde a plantação da cana até o envasamento do líquido”, completou.

O diretor de Eventos, Guto Zampa, e a turismóloga Rita Bonequini, acompanharam o encontro.

Turismo - O Sítio Serra do Japi, que abriga a empresa, fica no bairro Nova Era e faz parte do Circuito das Frutas. Além da cachaças, são produzidos vinhos e licores. O local oferece também o chamado “turismo rural e pedagógico”, no qual o visitante, além de se distrair, pode conhecer e aprender um pouco sobre os processos de produção.

“Estamos disputando agora um prêmio nacional e precisamos do voto de todos para figurar entre as 250 cachaças mais reconhecidas do pais. Itupeva vai fazer parte do ‘Ranking Cúpula da Cachaça’ e, para isso, basta acessar o site http://www.cupuladacachaca.com.br/2017/“, ressaltou Fernando.