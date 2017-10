CCI promove diversas atividades em comemoração à Semana do Idoso

Oferecer mais qualidade de vida às pessoas que estão na Terceira Idade é uma das missões da atual administração. Além de oferecer aulas de vôlei adaptado no ginásio de esportes Dorival Raymundo e também atividades diversas no CCI (Centro de Convivência do Idoso), a Prefeitura de Itupeva promove eventos para os idosos.

“Entrar no CCI e ver tanta energia boa me deixa muito feliz. Por isso nós trabalhamos para que as pessoas da Melhor Idade se sintam bem, sejam valorizadas”, comentou o prefeito Marcão Marchi.

Diversas atividades têm marcado as comemoração da Semana do Idoso, que teve início dia 2 (segunda-feira): apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo CCI, coral da Melhor Idade, apresentação de violão e dança, Dia da Beleza e piquenique no Parque do Guacuri. Para esta sexta-feira (6), está programado um café da tarde com música ao vivo e a Noite do Pijama.

São oferecidas as seguintes atividades semanalmente: Aulas de Danças Circulares, Oficina Brincando Sério, Aulas de Artesanato com EVA, Aulas de Violão, Ginástica, Dança do Ventre, Ensaio da Fanfarra do CCI; Caminhada Orientada no Parque Da Cidade, Clube Da Vovó (Artesanato), Dança de Salão, Massoterapia, Pilates, Acupuntura, Toque Vibracional, Oficina De Artesanato, Shiatsu, Cromoterapia, Encontro do Grupo Cascata Pequena, Francês, Encontro do Grupo Reviver, Coral da Melhor Idade, condicionamento por Meio Da Dança, Inglês e Yoga.

O Centro de Convivência do Idoso fica na rua Hermenegildo Baston, s/n, Jardim Tuiuti. O telefone para contato é o (11) 4496-5697. O CCI é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social.