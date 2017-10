Comunidade rural festeja o padroeiro São Francisco de Assis

O dia 4 de outubro marca a data jubilar a São Francisco de Assis. Em Itupeva a comunidade da Fazenda do Foga, que o tem com padroeiro, reuniu-se na Capela da Fazenda, e realizaram um solene celebração de Ação de Graças.

Antecedendo a data jubilar, mantendo a tradição e demonstração de fé, no domingo dia 1 de outubro, foi realizado uma Procissão motorizada – agricultores da região da comunidade fizeram um percurso de 25 km, levando a imagem do Santo padroeiro.

De volta a Fazenda tece missa campal, ani9mada por violeiros, e na exortação, o pároco – padre Marcos Adriano falou da importância da comunidade em resgatar e manter a tradição de celebrar e manifestar sua fé nos Santos, em especial a São Francisco.

Após a missa, também ainda dentro a tradição das comunidades rurais, aconteceu a parte festiva, com muita comida, bebida, doces e frutas, musica ao vivo e muita diversão, inclusive para as crianças. Importante para a comunidade, que após rezar, agradecer, também confraternizar.

Na celebração jubilar, na noite do dia 4, na exortação foi falado da vida de Francisco que se despojou de tudo para dedicar sua vida aos pobres e sua dedicação aos animais. A vida dos Santos é um exemplo, pois também todos e todas podem santificar suas vidas.

De acordo com informações do líder comunitário João Foga, domo da Fazenda, durante todo o dia 4, um grande numero de pessoas, em manifestação à fé, visitaram a Capela, rezando e agradecendo.

No final da celebração da Ação de Graças, todos e todas participaram de momento de confraternização. E …. no sábado dia 7 de outubro tem início as celebrações e festividades em louvor a Nossa Senhora Aparecida – Igreja de Pedra do Bairro do Medeiros. Todos e todas lá! Bendigamos ao Senhor!

Reinaldo Oliveira