Dupla representa Itupeva na Final Estadual dos Jogos Regionais do Idoso

As itupevenses Adario Sanches e Oneube Souza viajaram para a cidade de Sertãozinho para representar Itupeva nos 21º Jogos Regionais do Idoso – JORI, que foram abertos oficialmente nessa quinta-feira (5).

A dupla foi campeã no Dominó Feminino na etapa regional do JORI, disputada de 31 de agosto a 3 de setembro em Itapetininga e agora enfrenta as campeãs e vices das oito regiões estaduais.

A Final Estadual reúne cerca de 1.300 atletas, que se classificaram como campeões e vices nas etapas regionais, disputando em 14 modalidades: Atletismo, Bocha, Buraco, Coreografia, Damas, Dança de Salão, Dominó, Malha, Natação, Tênis, Tênis de Mesa, Truco, Voleibol e Xadrez.

A abertura do evento foi realizada nessa quinta-feira (5), no Ginásio de Esportes “Docão”, em Sertãozinho, e as competições seguem até o dia 8. As Itupevenses estão no Grupo B, juntamente com Sertãozinho, Colina e Praia Grande. Guarulhos, Luiziânia, Amparo e Tupi Paulista formam o Grupo A. A disputa começa nessa sexta-feira (6), às 8h30, contra Sertãozinho. Em seguida, às 9h30, a dupla enfrenta Colina e, por fim, às 10h30, jogam contra Praia Grande.

Maior conquista da história do JORI

Este ano, os atletas da melhor idade conquistaram para a cidade o melhor resultado da história dos Jogos Regionais do Idoso, um honroso 9º lugar dentre as 50 cidades que participaram da etapa da 8ª Região Esportiva do Estado de São Paulo.

Além da excelente conquista do ouro da dupla feminina de dominó, Itupeva também teve vários outros destaques, como conquista de medalhas de bronze por Deli C. Pereira e Ismael T. Leme, no Tênis de Mesa B e no Atletismo, respectivamente; além de honroso quarto lugar no Truco, com a dupla Benedito Pires e Valter Fontolan; e também no Tênis B, com Yoshimiti Mitsujima. Bons resultados vieram ainda no Tênis Feminino A, com Milka Mitsujima e no Tênis de Mesa Feminino A, com Keiko Saito, ambas em quinto lugar; e ainda um sétimo lugar em Damas Masculino, com Makoto Saito.