Hoje tem vacinação antirrábica no Residencial Morro Alto

Os profissionais da saúde continuam o trabalho para vacinar os cães e gatos de Itupeva. Nesta quarta-feira (4), mais de 100 animais da região do Jardim Santa Isabel e do Residencial dos Lagos foram imunizados.

“Sempre cuido das minhas criações, este aqui é meu amigo, sempre falo. Precisamos cuidar dos nossos bichos de estimação como se fossem membros da família”, falou o empresário Antônio Elias, dono do pastor alemão Polar.

“Vacino meu cachorro para preveni-lo das doenças. O animal saudável leva uma vida tranquila”, disse Juliano Yoshimura, dono do labrador Pupi.

“Tenho um cuidado especial com meu cachorro, procuro manter a carteirinha de vacinação dele atualizada. Ele está conosco há mais de 10 anos”, declarou o empresário Mauro José Chinareli, dono do Beagle Janjão.

A veterinária da Prefeitura, Letícia da Costa, ressaltou que a vacina não gera nenhum risco ao animal. “Os animais podem ficar com um pequeno caroço após a vacinação, porém esse abscesso vem descrito na bula e não traz incômodo para o bicho”.

Nesta quinta-feira (5), o posto itinerante da Campanha de Vacinação Antirrábica estará no Residencial Morro Alto, próximo da portaria do condomínio, das 8h30 às 13h30.

Confira o cronograma de outubro:

06/10 – Guacuri – Ao lado da UBS do bairro – Rua Indaiá, nº 45

09/10 – Santa Elisa – Ao lado da UBS do bairro – Rodovia Mário Tonoli, nº 8977

10/10 – Horizonte Azul – Próximo da portaria I e II

11/10 – Jardim Tuiuti – Rua Hermenegildo Baston, s/n – Ao lado do CCI

16/10 – Jardim Pérola e Morada do Sol – Rua. Alcio B. da Silva – Ao lado do parque

17/10 – Jardim Primavera – Rua. Eliseu Izzo – Ao lado do parquinho

18/10 – Jardim Nova Itupeva – Rua Moacir Lourençon

19/10 – Jardim São Vicente – Rua Professora Deolinda Silveira Camargo, 300 – Ao lado do Ginásio de Esportes

20/10 – Residencial São José e Arco Íris – Rua 21 de Março, 304 – Próximo ao Pub do Hélio

23/10 – Cafezal I e II – Próximo à Escola Pinheiro

24/10 – Cafezal III, IV e Resedás – Final da Rua Alfredo Vaz Cerquinho

25/10 – Jardim Ribeirão II – Ao lado da portaria do condomínio

26/10 – Parque das Laranjeiras – Avenida Brasil (próximo da imobiliária Prisma)