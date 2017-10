Itupeva encara Mogi Guaçu na semifinal da Liga Metropolitana de Basquete

O basquete masculino adulto da Prefeitura de Itupeva enfrenta mais uma decisão neste domingo (8), quando joga contra Mogi Guaçu pela primeira partida da semifinal da Liga Metropolitana de Basquete (LMB), disputada em play-off de melhor de três.

Os itupevenses vêm fazendo excelente campanha na competição com sete vitórias e apenas duas derrotas. O time se classificou em segundo lugar do Grupo B na primeira fase e, na primeira play-off, eliminou o Mogi Mirim ao vencer dois dos três jogos.

Na disputa pela outra vaga na final, Cosmópolis saiu na frente de Hortocity ao vencer o primeiro jogo por 67 a 61, no último fim de semana.

A partida desse domingo está marcada para as 11h, em Hortolândia, no ginásio Municipal.

Antes disso, no sábado (7), o professor da secretaria de Esportes e Lazer, Victor Hugo Crisol, técnico das equipes masculinas da Prefeitura de Itupeva, leva os garotos do sub-14 até Paulínia para mais um desafio, também pela LMB, contra o IAPI-Campinas. A partida é a segunda da Série Prata da categoria, que conta também com Paulínia e Cosmópolis, time que Itupeva venceu na última semana. O jogo está marcado para as 10h.