Prefeito anuncia moderno posto de atendimento do Sebrae para Itupeva

No Dia do Empreendedor, comemorado nesta quinta-feira (5), o prefeito Marcão Marcão assinou o termo de compromisso para a instalação de um posto de atendimento do Sebrae-SP em Itupeva. A unidade itupevense ficará no Paço Municipal e pela estrutura planejada pela Prefeitura, já é considerada pelo gerente regional do Sebrae, Thiago Alexandre Brandão Farias, como “uma das mais modernas” do Estado.

Chamada de ‘Sebrae Aqui’, a unidade contará também o funcionamento do Banco do Povo e do Balcão do Empreendedor. “Essa é mais conquista para a população de Itupeva, que terá à disposição um espaço novo destinado ao empreendedorismo, valorização do comércio local e geração de emprego e renda para as famílias itupevenses. Temos feito um grande esforço para conseguir cursos profissionalizantes, principalmente destinados aos jovens que buscam o primeiro emprego e aqueles que necessitam de recolocação no mercado de trabalho. Já atingimos, inclusive, mais de mil vagas oferecidas gratuitamente para cursos profissionalizantes e vamos buscar ainda mais”, comentou o prefeito.

Desde janeiro deste ano, a Prefeitura já garantiu, em parceria com a Câmara Municipal, uma nova lei de incentivo para instalação de empresas e indústrias no município. A novidade é que entre as obrigações que os empreendedores têm de cumprir está a contratação de moradores itupevenses e contribuição para os Fundos Municipais do Idoso e dos Direitos da Criança e do Adolescente, entre outras exigências.

Além do gerente regional do Sebrae-SP, a assinatura do termo de compromisso foi acompanhada pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Itupeva, Gustavo Camargo. “Pela localização e formato, esse Sebrae será um dos mais modernos do Estado. Acredito que será um local de grande procura, pois trata-se de um grande passo de melhoria para os empreendedores de Itupeva”, destacou Thiago Alexandre.

“O importante desta conquista é o suporte para o micro e pequenos empreendedores, no sentido de melhorar a gestão da empresa por meio da assessoria do Sebrae”, disse Gustavo Camargo.

Desenvolvimento – “Aproveitando este convênio com Sebrae e a ACE, achamos importante colocar outros serviços direcionados aos empreendedores da cidade. Por isso, lá também funcionarão o Banco do Povo e o Balcão do Empreendedor”, comentou Sami Mansour, secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico.

O ato foi acompanhado pela analista de negócios do Sebrae Jundiaí, Eloisa Xavier Couto, e pelo assistente de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, Pedro Neto.