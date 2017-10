Prefeito entrega certificados para mais 60 alunos do profissionalizante

O número de vagas oferecidas gratuitamente para a população itupevense em cursos profissionalizantes só aumenta. Em nove meses, a Prefeitura de Itupeva já ofereceu mais de mil delas para diferentes áreas de atuação, sempre com foco na formação profissional e a geração de emprego e renda no município. Na noite desta quarta-feira (4), mais 60 alunos receberam das mãos do prefeito Marcão Marchi os diplomas do PEQ (Programa Estadual de Qualificação e Requalificação Profissional).

“Parabenizo os formandos pela vontade e disposição em sempre aprender. Temos feito todos os esforços possíveis para que a nossa população, principalmente os jovens que buscam o primeiro emprego e aqueles que necessitam de recolocação no mercado de trabalho, tenham a oportunidade de aprender uma profissão ou melhorar o currículo. Já alcançamos mais de mil vagas oferecidas gratuitamente, em parceria com o Governo do Estado e com o Governo Federal, e estamos buscando ainda mais além de atrair novas empresas”, destacou o prefeito.

A entrega dos certificados aconteceu no Espaço HTPC e contou com a presença do secretário de Estado do Emprego, José Luiz Ribeiro. Os alunos tiveram aulas voltadas às funções de Assistente de Administrativo e Departamento Pessoal. O programa é uma parceria da Prefeitura com a Sert (Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho).

O secretário estadual elogiou a atitude. “Quero parabenizar o prefeito Marcão Marchi, que está buscando recursos e soluções para ajudar o município neste momento tão difícil. Os cursos do PEQ vão para as cidades onde os gestores buscam este tipo de formação e aqui em Itupeva vocês são prova de que a Educação não fica em segundo plano”.

Professores e Formandos – Durante a cerimônia de formatura, alunos e professores foram homenageados. “É com imenso prazer que participo dessa formatura. Se engana quem diz que professores não aprendem com os alunos: eles são baús cheios de sabedoria”, disse a professora Roseneide Rodan.

“O curso foi de grande importância, aprendi muito na área de Departamento Pessoal, também gostaria de agradecer aos professores que me ensinaram a ser mais humano”, ressaltou o formando Giovani Cardoso.

“Participar e me formar nesse curso foi de grande valia, irá acrescentar muito em minha vida. Essa foi uma oportunidade que abracei e acredito estar mais preparada para o mercado de trabalho”, declarou Eliza Moraes.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Jota Junior se lembrou dos esforços para recuperar o município. “Estamos buscando caminhos para encontrar novas alternativas e o PEQ é uma oportunidade que acreditamos ajudar muito os nossos munícipes”.

Também participaram da formatura o secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, a secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, o professor José Augusto Gibrail, a diretora regional da Sert Campinas, Ana Paula Brunetti, ouvidor municipal Danilo Pezenti, a vereadora Ana Paula Marciano e o comandante da Guarda da Civil Municipal, Dirceu Cruz.