Vacinação antirrábica: posto itinerante estará no Guacuri nesta sexta

Finalizando mais uma semana de ações contra a raiva animal, o posto itinerante com profissionais da Unidade de Vigilância de Zoonoses estará nesta sexta-feira (6) no bairro Guacuri, das 8h30 às 13h30. O endereço é rua Indaiá, 45 – ao lado da UBS do bairro.

“A vacinação antirrábica é uma forma de proteger os cães, gatos e a própria família, já que é uma doença viral contagiosa que pode afetar animais (mamíferos) com quase 100% de mortalidade. Ela é transmitida ao homem por meio do contato com a saliva de um animal doente, principalmente na mordida”, comentou Lúcia Checchinato, secretária de Saúde.

Parque da Cidade – No dia 22 de outubro, a vereadora Tatiana Salles promove o evento ‘Pet Show’. O setor de Unidade de Vigilância de Zoonoses estará no Parque da Cidade, das 9h às 12h, vacinando os animais levados pelos donos. Haverá feira de adoção, apresentação do Canil da Guarda Municipal de Jundiaí, participação do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) e sorteio de brindes. As pessoas também podem colaborar doando um quilo de ração.

Confira o cronograma de outubro:

09/10 – Santa Elisa – Ao lado da UBS do bairro – Rodovia Mário Tonoli, nº 8977

10/10 – Horizonte Azul – Próximo da portaria I e II

11/10 – Jardim Tuiuti – Rua Hermenegildo Baston, s/n – Ao lado do CCI

16/10 – Jardim Pérola e Morada do Sol – Rua. Alcio B. da Silva – Ao lado do parque

17/10 – Jardim Primavera – Rua. Eliseu Izzo – Ao lado do parquinho

18/10 – Jardim Nova Itupeva – Rua Moacir Lourençon

19/10 – Jardim São Vicente – Rua Professora Deolinda Silveira Camargo, 300 – Ao lado do Ginásio de Esportes

20/10 – Residencial São José e Arco Íris – Rua 21 de Março, 304 – Próximo ao Pub do Hélio

22/10 – Parque da Cidade – Pet Show Itupeva

23/10 – Cafezal I e II – Próximo à Escola Pinheiro

24/10 – Cafezal III, IV e Resedás – Final da Rua Alfredo Vaz Cerquinho

25/10 – Jardim Ribeirão II – Ao lado da portaria do condomínio

26/10 – Parque das Laranjeiras – Avenida Brasil (próximo da imobiliária Prisma)