Veterano define campeão de 2017 neste domingo

O 26º Campeonato Veterano de Futebol chega à sua decisão nesse domingo (8), com a partida marcada para as 9h, no Centro de Lazer do Trabalhador, o Campão.

Na disputa pelo título, Água Fresca e Bom Jardim que, depois de se classificarem em primeiro e segundo do Grupo A, respectivamente, chegam com chances iguais à final da competição, já que o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1, no último domingo (1).

Essa é a primeira disputa de campeonato do Água Fresca, que se classificou em primeiro na fase de grupos, com quatro vitórias e uma derrota. Nas quartas-de-final, empatou em 1 a 1 e venceu por 5 a 2 o Flamengo e, nas semifinais, eliminou o América com duas vitórias, por 1 a 0 e 3 a 1. Tem saldo de 22 gols, com 30 marcados e 8 sofridos. Luiz Henrique Zacharias foi responsável por mais da metade dos tentos e lidera a artilharia do campeonato com 16 gols.

Do outro lado do confronto, o Bom Jardim chega trazendo na bagagem a experiência de quem já chegou a oito decisões, tendo vencido cinco delas, em 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014. Segundo colocado do Grupo A na primeira fase, venceu três jogos, perdeu um e empatou outro. Passou pelo Gati com duas vitórias nas quartas-de-final, 3 a 1 e 2 a 1. Repetiu o bom desempenho nas semifinais, vencendo por 2 a 0 e 1 a 0 o União Beira Rio. Tem os mesmos 30 gols do adversário, mas sofreu apenas 6, tendo 24 de saldo positivo. Vicente José da Silva Filho é o artilheiro do time e vice do campeonato, com 10 gols.

Esta edição do Campeonato Veterano iniciou no fim de maio, durou mais de quatro meses, com 56 jogos válidos realizados até aqui (as partidas contra o Itupeva FC foram desconsideradas por conta do W.O. da equipe, conforme previsto no regulamento). Reuniu mais de 450 participantes de 15 times, entre atletas e comissão técnica, e foram 195 gols marcados, média de 3,5 por jogo.

A partida final do Campeonato Veterano está marcada para as 9h desse domingo (8), no Campão. Em caso de novo empate, o título será decidido nos pênaltis.