WhatsApp anuncia o seu próprio pacote de emojis

O WhatsApp finalmente apresentou os seus próprios emojis. Desde sempre, a plataforma de mensagens mais usada no mundo atualmente usou os pictogramas oficiais da Apple, mas isso deve mudar em breve. A mudança, porém, não será assim tão brusca — e os mais desavisados talvez sequer a percebam.

Isso porque os emojis do WhatsApp apresentados nesta segunda-feira (2) são, basicamente, uma releitura das figuras da Apple. As semelhanças entre eles são muitas, como formatos e expressões seguindo quase sempre o mesmo padrão gráfico. Apesar de vários deles serem bem parecidos, outros apresentam diferenças mais significativas.

Emojis do WhatsApp são bem parecidos com os da Apple.

Os novos emojis estão presentes na nova versão Beta do WhatsApp e em breve devem chegar a todos os usuários. Como se trata de um Beta, é possível que os emojis sofram alguma alteração até serem oficialmente lançados para todos os mais de 1,2 bilhão de usuários do WhatsApp.

Essa não foi a única novidade relacionada aos emojis apresentadas pelo Facebook, dono do WhatsApp, nesta semana. Ainda ontem, a Emojipedia afirmou que a rede social vai aposentar os emojis do Messenger e unificar tudo com as figuras já utilizadas no Facebook.

E aí, o que você achou dos emojis do WhatsApp?